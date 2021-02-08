Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у паспорті більше не буде штампів із пропискою, натомість реєстрацію місця проживання переведуть у електронний формат.

Про це голова Мінцифри заявив в ефірі каналу “Україна 24”.

“Понад 1 млн українців не мають прописки, навіть у паспорті, і кожний третій українець проживає не за місцем реєстрації. Тому що процедура складна, треба витратити багато часу, щоб отримати цю послугу. Тому з квітня ми запускаємо (послугу — ред.), вона буде напівдекларативна. Ми скасовуємо штамп у паспорті, який є на сьогодні”, — сказав він.

За словами міністра, чиновники не матимуть права вимагати штамп прописки чи довідку, коли послугу вже повноцінно запустять.

“Буде запис в реєстрі про те, де проживає конкретна людина. І це вже завдання не людини, а чиновника – зайти в цей реєстр – і перевірити, підтвердити, налагодити взаємодію, щоб дізнатися, де проживає людина. Тому що папірець з пропискою – це суто справа неефективності держави. Ми перекладаємо це завдання з плечей людини на плечі чиновника”, — сказав він.