Народна депутатка Вікторія Сюмар висловила своє обурення з приводу законодавчої ініціативи Федора Веніславського, котрий пропонує обмежити військовослужбовцям право вільного обговорення дій вищого керівництва країни.

Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.

Представник президента в Конституційному Суді, депутат Верховної Ради від фракції “Слуга народу” Федір Веніславський запропонував пряму заборону військовослужбовцям будь-що говорити чи писати про керівництво держави.

“Хлопці з Офісу, своїх військових треба поважати, шанувати і чути. Як це робить країна, яка шукає їм броніки, авто, каски і тепловізори і повторює – Слава ЗСУ! А не вводити для них цензуру”, – зазначила Сюмар.

Вона нагадала, що військові щохвилини ризикують своїм життям, сплять в бліндажах і хоронять побратимів.