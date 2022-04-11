Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.
Представник президента в Конституційному Суді, депутат Верховної Ради від фракції “Слуга народу” Федір Веніславський запропонував пряму заборону військовослужбовцям будь-що говорити чи писати про керівництво держави.
“Хлопці з Офісу, своїх військових треба поважати, шанувати і чути. Як це робить країна, яка шукає їм броніки, авто, каски і тепловізори і повторює – Слава ЗСУ! А не вводити для них цензуру”, – зазначила Сюмар.
Вона нагадала, що військові щохвилини ризикують своїм життям, сплять в бліндажах і хоронять побратимів.
“У них попереду Великі битви. Ви сидите в бункері і фантазуєте таким брєдом…”, – обурилась народна депутатка.
- Нагадаємо, Україна до 2035 року ймовірніше матиме кілька військових сутичок з РФ. За словами радника голови Офісу Президента України Олексія Арестовича, нашу країну чекатимуть зіткнення кожні два чи п’ять років.
- Останній наступ РФ на східному Донбасі розпочався, заявив сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, попередивши, що Росія продовжує нарощувати там війська.
- Ворог продовжує готуватися до відновлення наступу на Слобожанському напрямку. Також Генштаб не виключає провокацій дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова.
- Також аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на місто Дніпро, стратегічний об’єкт на Донбасі на сході України.