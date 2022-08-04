Росіяни намагаються корегувати вогонь за допомогою українських дітей та підлітків, пропонуючи їм проходити так звані "квести".

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

За його словами російські спецслужби намагаються використовувати українських дітей у своїх цілях: “Цими покидьками розроблені спеціальні програми у вигляді квестів для дітей і підлітків”, — написав Вілкул.

Він зазначив, що видаючи себе за будь-кого, росіяни кажуть, що це все гра та пропонують дітям нібито проходити квест — фотографувати військові та інфраструктурні об’єкти міста, надсилати ці фотографії та отримувати за них грошову винагороду.

“Дуже прошу кожного з вас, поговоріть зі своїми дітьми, попередьте інших батьків, щоб теж провели дуже серйозні розмови. Жодних квестів, жодних пересилань фотографій бути не повинно. Тому, що саме ви несете відповідальність за своїх дітей”, — наголосив голова ОВА.

Варто зауважити, що результатом таких “квестів” можуть стати ракетні удари по позиціях Збройних сила України, а також цивільних об’єктах, таких як – школи, дитячі садки, котельні, лікарні, вокзали тощо.