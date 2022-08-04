Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
За його словами російські спецслужби намагаються використовувати українських дітей у своїх цілях: “Цими покидьками розроблені спеціальні програми у вигляді квестів для дітей і підлітків”, — написав Вілкул.
Він зазначив, що видаючи себе за будь-кого, росіяни кажуть, що це все гра та пропонують дітям нібито проходити квест — фотографувати військові та інфраструктурні об’єкти міста, надсилати ці фотографії та отримувати за них грошову винагороду.
“Дуже прошу кожного з вас, поговоріть зі своїми дітьми, попередьте інших батьків, щоб теж провели дуже серйозні розмови. Жодних квестів, жодних пересилань фотографій бути не повинно. Тому, що саме ви несете відповідальність за своїх дітей”, — наголосив голова ОВА.
Варто зауважити, що результатом таких “квестів” можуть стати ракетні удари по позиціях Збройних сила України, а також цивільних об’єктах, таких як – школи, дитячі садки, котельні, лікарні, вокзали тощо.
“В окупантів немає совісті й немає моралі. Тому наше спільне завдання і вберегти дітей від неусвідомленої допомоги ворогові, і зберегти безпеку в місті. Упевнений, ви мене почуєте”, — написав Вілкул.
- Раніше працівники Служби безпеки України затримали коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївській області. Зловмисник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні.
- Також правоохоронці викрили та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка надавала інформацію загарбникам про військові та стратегічні об’єкти українських військових по всій Україні.
- Нещодавно Служба безпеки України затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати “гауляйтером” РФ у випадку окупації Черкаської області.