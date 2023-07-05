У Вінниці затримали чоловіка, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України і за гроші пропонував чоловікам свою "допомогу" в ухиленні від призову.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Зловмисник вимагав від посадовця військово-медичного центру перевести одного з мобілізованих на стаціонарне лікування, з метою визнання його обмежено придатним до військової служби. Таким чином, чоловік намагався уникнути участі в бойових діях ЗСУ.

Вартість цих “послуг” становила 3 тисячі доларів з людини.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання ним другої частини грошей за “вирішення питання” щодо госпіталізації клієнта.

Шахраєм виявився місцевий житель, який раніше був притягнутий до відповідальності. Під час обшуків його дому виявили 60 набоїв до автомата Калашникова.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Розглядається питання щодо ще однієї підозри за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а також обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.