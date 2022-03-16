В Польщі виступили за відправку миротворчої місії на територію України. Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що пропозицію представлять вже під час найближчого саміту НАТО.

Про це він повідомляє видання WPolityce.

15 березня під час зустрічі з Володимиром Зеленським прем’єри Польщі, Чехії та Словенії також обговорювали санкції проти РФ, гуманітарну допомогу та постачання оборонного озброєння. Моравецький також наголосив, що наразі Україна захищає безпеку усієї Європи.

“Ми обговорили ідею щодо миротворчих сил з нашими найближчими союзниками. Ця пропозиція буде представлена на найближчому саміті НАТО”, – заявив Моравецький.

Раніше віце-прем’єр-міністр Польщі Ярослав Качинський виступив за відправку миротворчої місії в Україну.