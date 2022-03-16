Про це він повідомляє видання WPolityce.
15 березня під час зустрічі з Володимиром Зеленським прем’єри Польщі, Чехії та Словенії також обговорювали санкції проти РФ, гуманітарну допомогу та постачання оборонного озброєння. Моравецький також наголосив, що наразі Україна захищає безпеку усієї Європи.
“Ми обговорили ідею щодо миротворчих сил з нашими найближчими союзниками. Ця пропозиція буде представлена на найближчому саміті НАТО”, – заявив Моравецький.
Раніше віце-прем’єр-міністр Польщі Ярослав Качинський виступив за відправку миротворчої місії в Україну.
- Надаємо, 15 березня Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, віцепрем’єром Польщі Ярославом Качинським, прем’єр-міністрами Чехії Петром Фіалою та Словенії Янезом Яншею. Президент України подякував главам урядів дружніх держав за прояв “справжньої підтримки”.
- Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення щодо вигнання РФ – рішення було ухвалено одностайно. Також ПАРЄ закликала надати Україні засоби протиповітряної оборони для самозахисту.
- Також Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій оприлюднила заяву про необхідність запровадження безполітної зони над Україною та реагування на гуманітарну катастрофу в окремих регіонах.
- Міжнародний Суд ООН наказав РФ негайно припинити війну в Україні. На найвищому юридичному рівні засвідчили, що росія безпідставно вдерлася в іншу суверенну державу.