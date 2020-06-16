Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“У ніч на 16 червня Прикордонна варта Республіки Польща повідомила про рішення щодо поновлення руху автотранспорту через пункт пропуску “Медика”. Цієї ж ночі Держприкордонслужба України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту в пункті пропуску “Шегині”, навпроти польського – “Медика”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що станом на сьогодні на кордоні України з Польщею працюють вже 4 пункти автомобільного сполучення: “Ягодин – Дорохуськ”, “Рава-Руська – Хребенне”, “Краковець – Корчова” та “Шегині – Медика”.