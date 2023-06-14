Проросійські хакери здійснили кібератаку на сайт найбільшого в Європі порту – Роттердама.

Джерело: Bloomberg.

“Минулого тижня вебсайт порту “Роттердам” став мішенню кібератаки, в якій звинувачують хакерів, пов’язаних із Росією”, – зазначили у виданні.

За даними портової адміністрації, кілька нідерландських портів, включаючи “Амстердам” та “Гронінген”, також зіткнулися з атаками типу “відмова в обслуговуванні”, відомими як DDoS.

Порт “Роттердама” отримав інформацію від Нідерландського національного центру кібербезпеки про те, що відповідальність за атаку несуть проросійські угруповання.

Нідерландське інформаційне агентство RTL, яке першим повідомило про інцидент, заявило, що хакерська група під назвою “NoName057(16)” стверджувала, що атаки були відповіддю на плани Нідерландів купити швейцарські танки для України.

У той час, як вебсайт порту Амстердама не працював понад годину 6 червня, порти Гронінгена зазнали перебоїв у роботі мережі упродовж двох днів.

Проте порти не сплатили зловмисникам жодних викупів і жодних даних не було вкрадено.

Згідно з інформацією, яку порт “Роттердама” отримав від свого постачальника послуг, атаки були здійснені з російських і сербських IP-адрес.