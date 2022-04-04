Про це повідомляє американське видання CNN.

Правляча партія Угорщини “Фідес” набрала 53,1% голосів після підрахунку 98%. Відта Орбан як очільник уряду отримає четвертий термін перебування при владі, залишивши позаду опозиційного опонента Пітера Маркі-Заєма (35% голосів).

Після перемоги Віктор Орбан розкритикував брюссельських бюрократів і Президента України Володимира Зеленського. Він назвав їх “опонентами”, оскільки український Президент неодноразово критикував заборону Угорщини на передачу зброї.

Зазначимо, що Віктор Орбан має тісні зв’язки з Москвою та особисто з Володимиром Путіним. Проте він засудив вторгнення РФ, і країна прийняла пів мільйона біженців від початку широкомасштабного нападу в лютому. Також лідер “Фідесу” має важкі відносини з ЄС, переписав Конституцію, змінив виборчу систему на свою користь та заповнив вищі суди “своїми” суддями. Під час передвиборчої кампанії опозиція мала гасло “Орбан або Європа”. Опозиція виступала проти того, що Угорщину ізолювали від європейської демократії, справедливості та порядності.

Чинний президент Сербії Александар Вучич переміг із 59% голосів на виборах, додало міжнародне видання Reuters. Також прогресивна партія Вучича виграла парламентські вибори (43,2% голосів). Його опонент, генерал армії у відставці Здравко Понош, набрав 18%, а його партія “Єдність заради перемоги” – 13,3%.