Про це повідомляє американське видання CNN.
Правляча партія Угорщини “Фідес” набрала 53,1% голосів після підрахунку 98%. Відта Орбан як очільник уряду отримає четвертий термін перебування при владі, залишивши позаду опозиційного опонента Пітера Маркі-Заєма (35% голосів).
Після перемоги Віктор Орбан розкритикував брюссельських бюрократів і Президента України Володимира Зеленського. Він назвав їх “опонентами”, оскільки український Президент неодноразово критикував заборону Угорщини на передачу зброї.
Зазначимо, що Віктор Орбан має тісні зв’язки з Москвою та особисто з Володимиром Путіним. Проте він засудив вторгнення РФ, і країна прийняла пів мільйона біженців від початку широкомасштабного нападу в лютому. Також лідер “Фідесу” має важкі відносини з ЄС, переписав Конституцію, змінив виборчу систему на свою користь та заповнив вищі суди “своїми” суддями. Під час передвиборчої кампанії опозиція мала гасло “Орбан або Європа”. Опозиція виступала проти того, що Угорщину ізолювали від європейської демократії, справедливості та порядності.
Чинний президент Сербії Александар Вучич переміг із 59% голосів на виборах, додало міжнародне видання Reuters. Також прогресивна партія Вучича виграла парламентські вибори (43,2% голосів). Його опонент, генерал армії у відставці Здравко Понош, набрав 18%, а його партія “Єдність заради перемоги” – 13,3%.
Зазначимо, що вторгнення Росії в Україну дуже вплинуло на передвиборчу кампанію Сербії, що відновлюється після балканських воєн та ізоляції 1990-х років. Деякі російські діячі та політики виправдовували напад на Україну саме війною у минулому столітті в Сербії. Країна майже повністю залежить від газу з РФ та активно підтримує зв’язки з російськими військовими. Вона також відмовилася запроваджувати санкції проти Росії.
- Нагадаємо, на думку 28% громадян Угорщини, варто емігрувати з Угорщини, якщо владна партія “Фідес” прем’єр-міністра Віктора Орбана переможе на виборах.
- У російських ЗМІ почали відкрито закликати до етнічних чисток на території України. Вони закликають до масових репресій та називають українців “антиросійською конструкцією”.
- На супутникових знімках видно 14-метрову траншею, вириту на території української церкви, де минулого тижня. Після виходу російських військ з міста Буча, знайшли братську могилу.