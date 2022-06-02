Російські армійці на території тимчасово окупованої Херсонщини наймаються на роботу до місцевих жителів. Зокрема пропонують мешканцям свої послуги у зборі вражаю полуниці.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Зазначається, що у тимчасово окупованій Херсонській області російські війська потерпають від нестачі логістичного забезпечення, тому почали проситись на роботу до місцевих мешканців.

“Військовики славнозвісної “другої армії світу”, мов гастробайтери готові групами складати зброю купами і збирати полуницю. Пропонують свої послуги по 50 грн (не рублів) за годину”, – зауважили в ОК “Південь”.

За словами місцевих жителів, російські “гастробайтери” поводяться нормально і добре працюють, резюмували в оперативному командуванні.