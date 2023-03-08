Докторка історичних наук і президентка Української асоціації жіночої історії Оксана Кісь розкритикувала президента Національної академії наук (НАНУ) Анатолія Загороднього через привітання до Міжнародного жіночого дня. Він привітав жінок зі святом "весни, краси і жіночності", проте, як зазначила історикиня, не відзначив колег-науковиць за їх інтелектуальний потенціал.

Про це повідомила Оксана Кісь у своєму Facebook.

У Facebook Національної академії наук України від імені Анатолія Загороднього опублікували пост з привітанням з 8 березня. У ньому він зазначив, що чоловіки не втомлюються “захоплюватися вами (жінками, – ред.), вашим вмінням поєднувати в собі тендітність, ніжність, витончену красу та водночас силу, мужність, гострий розум, а ще турботливість матері і дружини вдома та професіоналізм високого рівня на роботі”.

“У цей весняний день щиро бажаю нашому чарівному жіноцтву міцного здоров’я, миру і добра, великих успіхів у всіх справах і починаннях. Нехай весняне тепле сонце дає сили задля подолання труднощів, дарує надію і сповнює вірою у краще. Нехай у ваших оселях завжди панує родинне тепло, любов та злагода, а Господь береже вас і ваші родини від горя і втрат у цю лиху годину”, — написав він.

За словами Оксани Кісь, вона “почервоніла від сорому” за інституцію, до якої належить вже понад 20 років.

“Прикро, що новий президент НАНУ, на якого покладали великі надії щодо реформи цієї архаїчної структури, дотримується пізньосовєцької традиції, і замість відзначати колег-науковиць за їх інтелектуальний потенціал, новаторські дослідження, видатні внески в розвиток науки та інші професійні риси, чомусь прославляє жіночі чесноти та родинні ролі, які є приватною справою кожної жінки і не стосуються керівництва НАНУ”, — зазначила Оксана Кісь.

Громадському інтерактивному телебаченню Оксана Кісь висловлювала думку, що пропозиція скасування святкування 8 березня є дуже шкідливою. Вона наголосила, що це свято у цілому світі відзначають вже понад 100 років, тому відмову від нього прирівняла до відмови українців “від цього цивілізованого світу”, які “хочуть будувати якийсь свій осібний, унікальний шлях”.

Історикиня зауважувала, що сенс цього свята був цілеспрямовано спотворений впродовж десятиліть радянською владою, аби пропагувати радянський спосіб життя.

“Власне кажучи, історія того, як змінювалося, як було використане 8 березня проти самих жінок дуже добре ілюструє, як взагалі гендерна політика в Радянському Союзі стала інструментом проти самих жінок. Коли декларація емансипації жіноцтва врешті-решт перетворилась в експлуатацію жіноцтва з подвійним навантаженням у професійній сфері і сімейно-побутовій сфері”, — наголосила Оксана Кісь.

Свято Міжнародного жіночого дня спершу було покликане артикулювати питання гендерної нерівності та дискримінації жінок, але за часів СРСР його позбавили політичних сенсів і перетворили “на свято весни, краси й інших жіночих чеснот, тобто свято взагалі патріархальних цінностей”.

Оксана Кісь розкритикувала Анатолія Загороднього через привітання жінок з використанням сенсу свята саме з позиції Радянського Союзу.

Історикиня вважає, що 8 березня має залишатися вихідним днем, оскільки сучасні жінки завантажені роботою, доглядом за дітьми, старшим поколінням і побутом. На її думку, жінки можуть цього дня зустрітися, обговорити, заявити, вимагати, влаштувати відповідні тематичні події, привертати увагу до проблем тощо.

“Зараз це важливо дати жінкам можливість цей час використати для значущої для цілого суспільства теми”, — зазначала Кісь.