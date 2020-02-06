Так, раніше стало відомо, що в метаданих файлу прослуховування Прем’єра Олексія Гончарука, який опублікував Дубінський, міститься прізвище Куксін.
Олександр Дубінський на своє виправдання написав, що метадані “можна виписати в будь-якому файлі вручну – хочете Куксін напишіть, хочете – Ситник”.
Але користувачі не повірили словам нардепа.
Варто відзначити, що аудіофайл зник зі стрічки Telegram Дубінського, але в історії все ще залишився.
Файл “прослушки” Гончарука містить ім’я журналіста каналу «1+1»
“Слуга Народу” Александр Дубінский заявив, що метадані виписати може будь-хто.
P.S. Тільки не кажіть про це Олександру, бо він думає, що видалив файл у себе, але ні 🙈
Метадані 👇🏼
Файл прослушки Гончарука содержит имя журналиста канала «1+1»
Опубліковано Букви Четвер, 6 лютого 2020 р.
Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.
У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.
- 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.