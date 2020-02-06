Аудіофайл прослуховування Прем'єра Олексія Гончарука, метадані якого містять прізвище журналіста телеканалу "1+1" Євгена Куксіна, все ще знаходиться на Telegram-каналі "слуги народу" Олександра Дубінського.

Так, раніше стало відомо, що в метаданих файлу прослуховування Прем’єра Олексія Гончарука, який опублікував Дубінський, міститься прізвище Куксін.

Олександр Дубінський на своє виправдання написав, що метадані “можна виписати в будь-якому файлі вручну – хочете Куксін напишіть, хочете – Ситник”.

Але користувачі не повірили словам нардепа.

Варто відзначити, що аудіофайл зник зі стрічки Telegram Дубінського, але в історії все ще залишився.

Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.