Мікрофон знайшли на командному пункті, а також у кабінеті особистого помічника Залужного – Костянтина Бушуєва.

“Під робочим столом в одному з кабінетів, яким користується головнокомандувач ЗСУ Залужний…був виявлений мікрофон прослуховуючою пристрою. Мікрофон саморобного виробництва. На даний момент не виявлений канал зв’язку та пристрій для запису та збереження інформації”, – повідомив військовий оглядач Юрій Бутусов із посиланням на джерела Цензор.нет, близьких до спецслужб.

За його даними, весь персонал, який мав доступ до кабінетів штабу, проходить поліграф.