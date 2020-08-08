Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя журналіста програми "Схеми: корупція в деталях" Михайла Ткача.

Про це поінформували в прес-службі ГУ Національної поліції Києва.

Згідно з повідомленням, журналіст звернувся сьогодні вранці в поліцію Києва і повідомив, що в своїй квартирі на вулиці Ольжича він виявив пошкодження в стелі і, можливо, прослуховувальний пристрій.

Правоохоронці провели огляд у квартирі і на даху будинку. У прес-службі заявляють, що “ніяких технічних засобів там не виявили”.

“Правоохоронці провели огляд місця події та опитали заявника. У ході перевірки повідомлення поліцейські виявили на стелі у квартирі пошкодження. Також співробітники поліції оглянули дах будівлі: ніяких пошкоджень або технічних засобів там не виявили”, – йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

У поліції уточнили, що проведуть повторний огляд і експертизи.

“Аби з’ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій, правоохоронці запланували проведення повторного огляду і судових експертиз”, – наголошується в повідомленні.

Зараз триває досудове розслідування, в рамках якого будуть встановлені всі обставини події.

Тим часом журналістка програми “Схеми” Наталія Седлецька на своїй сторінці в Facebook розповіла про деталі візиту поліції в квартиру Ткача.

За її словами, вранці оперативно-слідча група, яка приїхала за викликом, “залишила місце події, лише поверхово оглянувши квартиру і горище прямо над нею”.

“Після цього Національна поліція опублікувала новину, про те, що зареєстрована кримінальна справа, але “прослуховувальних засобів не було виявлено”. Згодом виправились, що ще перевірятимуть. Лише після цього на місце прибула вже слідча група в рамках кримінального провадження”, – написала Седлецька .

Вона наголосила, що експерти Нацполіції “прибули без будь-якої спеціальної техніки”.

“Для того, щоб виявити сліди інсталяції професійних прослуховуючих пристроїв – користувались “підручними” засобами. Гілочкою від дерева, що лежала на горищі, спицею, виламаною з розкладної сушилки Михайла, за допомогою них намагались зрозуміти, що там у отворі над стелею. З собою у групи була хіба що викрутка”, – написала Седлецька.

Вона уточнила, що журналісти програми “Схеми” залишаються на місці і розраховують, що “перевірка буде проведена професійно і всебічно, з допомогою спеціальної техніки”.