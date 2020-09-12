Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Близько другої ночі я повернувся з роботи. Коли стояв на кухні біля вікна почув в себе над головою шум на горищі. Вийшов на двір аби контролювати виходи з чотирьох під‘їздів які ведуть на горище. Викликав поліцію. Люки на горище були опечатані скотчем в рамках кримінального провадження. Поліція виявила зірвані “пломби” в одному з під‘їздів і зараз оглядає горище”, – написав він.
- 8 серпня журналіст програми “Схеми” Михайло Ткач заявив, що виявив ознаки прослуховуючого пристрою у себе вдома.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя журналіста програми “Схеми: корупція в деталях” Михайла Ткача.