Журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач заявив, що на вході на горище будинку, де він мешкає, невідомі зірвали пломби, які встановила поліція.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Близько другої ночі я повернувся з роботи. Коли стояв на кухні біля вікна почув в себе над головою шум на горищі. Вийшов на двір аби контролювати виходи з чотирьох під‘їздів які ведуть на горище. Викликав поліцію. Люки на горище були опечатані скотчем в рамках кримінального провадження. Поліція виявила зірвані “пломби” в одному з під‘їздів і зараз оглядає горище”, – написав він.