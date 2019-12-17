Студія "Квартал 95" присвятила ще один номер колишній голові Національного банку України Валерії Гонтаревій, в черговий раз висміявши пожежу в її будинку під Києвом.

Відео виступу опублікувала у фейсбук прес-секретар фракції партії “Слуга народу” Юлія Палійчук.

“Квартал 95″ вибачився за Гонтареву. Більше дивіться в новорічному випуску”, — прокоментувала Палійчук.

На записі, опублікованому нею, актор Євген Кошовий співає коротку пісню про пожежу в будинку Гонтеревой, називаючи її “пресвятою погорілицей”, а себе — “лисим глупцем”.

“У жінки прошу вибачення, знову збудуємо дачу вам, гроші зберем на карточку, на “Дельта банку” карточку. Те, що звучала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця”, — заспівав Кошовий.

Поки Кошовий виконував пісню, поруч на сцені знаходився актор студії Олександр Пікалов в образі олігарха Ігоря Коломойського, про погрози з боку якого Гонтарева неодноразово заявляла. Наприкінці виступу обидва актори кинули їдкі фрази на адресу Гонтаревої, а на екрані з’явилося фото Валерії Гонтаревої, над головою якої сяяв німб.

Пікалов: Женя, уже можна? Валерія Олексіївна! Пламєнний привіт!

Кошовий: Знаєте, шановні, український політик повинен прожити життя так, щоб потім було не соромно дивитися своїм колегам в очі… В Лондоні!

Нагадаємо, в жовтні “Квартал” випустив музичний номер про екс-голову Нацбанку України. Тоді артисти студії “Квартал 95” жорстко висміяли те, що у Валерії Гонтаревої згорів будинок, назвавши це “яскравою подією”.

Крім того, у випуску пролунала пісня “Горіла хата”. Її виконав Євген Кошовий в супроводі Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки. Ігор Коломойський заявив, що номер студії “Кварталу 95” про підпал будинку колишньої глави Національного банку України Валерія Гонтаревої йому дуже сподобався. А ось користувачам соцмереж — ні. Адже Національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки є збитковим, держава покриває 100% його потреб.