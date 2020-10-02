На Луганщині, де вже кілька днів вирують масштабні пожежі, волонтери намагаються врятувати та вивезти в безпечне місце тварин.

Про це розповів в інтерв’ю #Буквам очевидець пожеж у Луганській області Олександр Шмаль.

За його словами, ситуація з тваринами катастрофічна.

“З тваринами просто катастрофа. Якщо людей під час пожежі евакуйовували до Сєвєродонецька, то тварин – ні. Тому що погорільці не могли вивезти з собою корів чи свиней. І зараз вже з’являються абсолютно жахливі фото, які показують, що з тими тваринами сталося. Волонтери казали, що на дорогах підбирають собак і котів з обгорілими лапами. Везуть їх до міста. Не знаю, де тут тварин розміщують, але ніби ветклініки вже надають їм допомогу. Не знаю, чи безкоштовно”, – зазначив Олександр Шмаль.

Він уточнив, що через пожежі велика територія зараз “закрита для волонтерів”, і вони просто не можуть туди потрапити.

“І що там – ніхто не знає. Щойно буде можливість – активісти туди поїдуть вивозити тварин. Але також варто розуміти, що вивезти худобу (корів, свиней тощо) волонтери не зможуть”, – розповів Шмаль.

Що відомо про пожежі на Луганщині?

30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64).

Вогонь у результаті складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко поширився на значну територію. За оцінками, вогонь охопив близько 9,3 га.

Мешканців Новоайдарського району області було евакуйовано. У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, що постраждали від пожеж у Сєвєродонецьку призупинили навчальний процес.

Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб.

Згодом стало відомо, що загинули 9 осіб, ще 14 — госпіталізовано.

У штабі Операції Об’єднаних сил заявили, що пожежі виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.

“Майже тисячу людей евакуйовано з епіцентрів пожеж, що трапились унаслідок зумисних збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Учора, 30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі, здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині”, — зазначалося в заяві штабу.