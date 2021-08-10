Про це повідомив власник тварини Максим Шульженко у Facebook.

Як виявилося, чоловік привіз свою домашню улюбленицю Альбу до клініки на грумінг. Її мали помити й підстригти. Однак через кілька годин він отримав повідомлення про те, що собаку прооперували.

“З якоїсь нікому незрозумілої причини, крім грумінгу, ветклініка зробила собаці, яка нещодавно народила цуценят і у якої ще є молоко, операцію зі стерилізації під загальним наркозом. Сказати, що це треш, напевно не сказати нічого”, – заявив Шульженко.

У клініці виправдовувалися тим, що начебто переплутали записи. Однак потім зізналися, що “просто переплутали”. Проте власникові тварини повідомили, що не вимагатимуть, щоб він заплатив за цю операцію.

“Але сама ситуація просто парадоксальна – ви можете привезти абсолютно здорову тварину до тих, хто повинен про неї піклуватися, а віддадуть вам тварину зі зробленою помилково операцією. Спасибі, що хоч лапи не відрізали. І вишенька на торті після приїзду поліції – ветеринарної документації щодо проведеної операції в клініці рівно нуль, її просто немає. У електронному записі зазначено “грумінг”. Можливо, вирішили попрактикуватися молоді ветеринари?”, – додав Шульженко.

Чоловік зазначив, що вимагатиме розслідування цього інциденту й відібрання ліцензії у клініки.

Згодом Шульженко опублікував аудіозапис розмови з очільником ветклініки Іваном Стойковим. Під час розмови лікар не заперечував, що це була помилка з боку фахівців. Він зазначив, що цілком розуміє претензії власника тварини, але запевнив, що операцію тварині зробили максимально безпечно.

Пізніше очільник клініки Іван Стойков публічно визнав провину ветеринарів у цій ситуації. Він заявив, що обговорив з Шульженком шляхи примирення. Відтак, клініка впродовж двох років щомісяця безплатно оперуватиме 4 тварин, власники яких не можуть оплатити лікування. Крім того, ветзаклад звітуватиме про це кожного місяця.

Шульженко повідомив, що приймає такі умови. Зі свого боку він пообіцяв відкликати свою заяву з поліції.