Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Вулицями міста пройшли люди у величезних хутряних шапках і в костюмах мурах.

Ізраїль, єврейські групи і прем’єр-міністр Бельгії Софі Уілмес рішуче засудили недільний парад в Алсті.

Віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас назвав карнавал “ганебним”. “Це треба припинити. Цьому немає місця в Європі”, – написав він у Twitter.

Критики параду вказали, що порівняння євреїв з мурахами схоже на нацистський антисемітизм, який переслідував євреїв як “паразитів”.

Прессекретар мера Алста Пітер Ван ден Бош заявив BBC, що “це наш гумор … просто веселощі”, “ми нікому не бажаємо зла”.

“Це зовсім не потурання антисемітизму – торішня реакція була надмірною”, – заявив Петер ван ден Бош. – На 200% тут немає антисемітизму “.

Алст знаходиться в 31 км на північний захід від Брюсселя і управляється Новим фламандським альянсом (N-VA), націоналістичною партією, яка виступає за незалежність Фландрії.

У минулому році на карнавалі також використовували карикатурне зображення євреїв. Це викликало таке обурення, що карнавал викреслили зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У той же час влада міста заявила, що не хоче бачити карнавал в цьому списку.

Минулого тижня учасники карнавалу також висміяли прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і Brexit, активістку Грету Тунберг і Ісуса Христа на хресті.

Були також люди в нацистській формі СС – незважаючи на те, що під час Другої світової війни нацисти депортували близько 25 000 євреїв з окупованої Бельгії в табір смерті Освенцим.

Nazi officers marching in Belgium again: Happy Carnival from Aalst! pic.twitter.com/sKCAvyzlaq

— Raphael Ahren (@RaphaelAhren) February 23, 2020