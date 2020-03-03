Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на італійське видання Il Messaggero.
Водночас прес-секретар Ватикану Маттео Бруні заявив, що поки не коментує цю інформацію.
Кілька днів тому стало відомо, що 83-річний понтифік скасував низку офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції.
У Ватикані не уточнювали природу хвороби і заявляли про “легке нездужання”. Однак під час меси в минулу середу Папа Римський кашляв і погано себе почував, і цей момент зафіксували ЗМІ.
Франциск ніколи не скасовував так багато офіційних заходів за роки свого папства.
Повідомлення про хворобу понтифіка з’явилися на тлі спалаху коронавірусу в Італії.
Згідно з даними видання Il Messaggero, перевірка Папи Римського на коронавірус була профілактичною. Коли після низки заходів минулої середи і численних зустрічей з людьми у понтифіка підвищилася температура, з’явилися біль у горлі і озноб, лікарі обстежили його.
Оскільки тест не підтвердив наявність коронавірусу, Папа Франциск міг продовжувати відправляти ранкові меси і приймати візити в своїй резиденції.
Тим часом днями в Мережі почала поширюватися фейкова інформація про нібито виявлення коронавірусу у понтифіка. Джерелом дезінформації стало видання MCM News. На це, зокрема, вказувала колишня співробітниця ЦРУ Сінді Отіс. За її словами, домен сайту MCM News був зареєстрований в Китаї в 2016 році, а реєстраційні дані були змінені лише кілька днів тому.
Сам матеріал був написаний досить недбало і, ймовірно, за допомогою Google Translate.
У самому Ватикані наполягали, що у понтифіка – “легке нездужання”.
“Немає ніяких передумов припустити інший діагноз, ніж легке нездужання”, – заявив представник Ватикану в коментарі AFP.
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