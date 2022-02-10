Новини останніх місяців добре продемонстрували, наскільки швидко може змінюватися курс гривні до долара. Водночас американська валюта у 2021 році теж зіткнулася з серйозним рівнем інфляції. З цієї причини все більше українців, що мають заощадження, шукають варіанти для збереження та примноження капіталу. Один із найпростіших способів — торгівля на фондовому ринку. "Фрідом Фінанс Україна" допоможе розібратися навіть новачкам.

Що робити, якщо не вистачає досвіду?

Щоб почати торгівлю на фондовому ринку, зовсім не обов’язково кілька років набиратися знань. Вони, безумовно, потрібні, але вчитися можна в процесі. Головна умова — слідувати основним правилам. Наприклад, багато хто купує акції Тесла. Це велика американська корпорація, що належить до “блакитних фішок”. Вона популярна серед інвесторів, але навіть у Tesla важливо вкладати грамотно.

Освоїти базові принципи інвестування ви можете на навчальних курсах і вебінарах від “Фрідом Фінанс Україна”. Крім того, кожен може на офіційному сайті поставити запитання особисто генеральному директору інвестиційної компанії Тимуру Турлову.

Freedom Holding Corp. присутній у 7 країнах світу

Холдинг, у який входить “Фрідом Фінанс Україна”, перший серед фінансових компаній пострадянського простору почав лістингуватися на біржі Nasdaq. Це означає, що він пройшов низку суворих перевірок від регуляторів за нормативами США. Український підрозділ у 2018 році відкрив 12 філій у великих містах країни. Серед них:

Київ;

Львів;

Харків;

Одеса;

Дніпро та ін.

Компанія має всі типи ліцензій на здійснення дилерської, брокерської та депозитарної видів діяльності. У цьому можна впевнитися на ресурсі регулятора.

На офіційному сайті “Фрідом Фінанс Україна” ви можете ознайомитися з фінансовою звітністю інвестиційної компанії, а також повним переліком послуг і тарифами.

Як купити акції іноземних компаній?

Громадяни України можуть торгувати на найбільших світових біржах за допомогою брокера. Він є ліцензованим учасником на фондовому ринку, оперативно виконує заявки. Щоб купити акції, досить пройти реєстрацію на офіційному сайті брокера (наприклад, компанії “Фрідом Фінанс Україна”). За бажанням можна відвідати один з офісів.

Після цього достатньо поповнити депозит і вибирати будь-які доступні для покупки акції. Freedom Holding Corp. дає змогу громадянам України купувати та продавати цінні папери іноземних емітентів через свій кіпрський підрозділ.

Для зручності здійснення операцій, а також відстеження котирувань, курсів валют, вивчення фінансових термінів клієнтам доступна платформа Tradernet.