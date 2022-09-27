Про це йдеться у відеозверненні глави держави.
Він наголосив, що будь-які злочинні дії РФ нічого не змінять для України.
“Ми визнаємо Статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів і ми будемо діяти й надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, Європі та світі”, – зазначив Зеленський.
Українська сторони діятиме, щоб захистити своїх людей: і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму.
За його словами, цей фарс на тимчасово окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів.
Окрім цього, Зеленський повідомив, що мав розмову з генсекретарем НАТО Столтенбергом, подякував йому за рішуче засудження російських псевдореферендумів. Детально обговорили ситуацію на передовій та подальшу підтримку ЗСУ з боку членів Альянсу.
Водночас щодо ситуації на фронті, президент був не багатослівним.
“Скажу коротко і поки що без деталей, хоч вони будуть і хороші: просуваємось вперед і звільняємо нашу землю”, – наголосив він.
Раніше глава НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським наголосив на непохитній підтримці України альянсом спільно з союзниками.
- На думку президента Польщі Анджея Дуди, організовані Росією псевдореферендуми на окупованих територіях України є “знущанням”. Він запевнив, що Польща не визнаватиме їхні результати, тому що вони нічого не варті та вирішуються в Кремлі.
- Найнебезпечніший момент у широкомасштабній війні РФ проти України, ймовірно, наближається. Адже існує ядерна загроза з боку РФ.
- Заступниця Генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло наголосила на засіданні Ради Безпеки 27 вересня, що так звані сепаратистські референдуми, які щойно завершилися на тимчасово окупованих територіях східної України, не були законними згідно з міжнародним правом і що організація залишається повністю відданою суверенітету та єдності України в її межах.