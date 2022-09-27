Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців та поділився інформацією з фронту, зазначивши, новини "є і вони хороші".

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він наголосив, що будь-які злочинні дії РФ нічого не змінять для України.

“Ми визнаємо Статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів і ми будемо діяти й надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, Європі та світі”, – зазначив Зеленський.

Українська сторони діятиме, щоб захистити своїх людей: і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму.

За його словами, цей фарс на тимчасово окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що мав розмову з генсекретарем НАТО Столтенбергом, подякував йому за рішуче засудження російських псевдореферендумів. Детально обговорили ситуацію на передовій та подальшу підтримку ЗСУ з боку членів Альянсу.

Водночас щодо ситуації на фронті, президент був не багатослівним.

“Скажу коротко і поки що без деталей, хоч вони будуть і хороші: просуваємось вперед і звільняємо нашу землю”, – наголосив він.

Раніше глава НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським наголосив на непохитній підтримці України альянсом спільно з союзниками.