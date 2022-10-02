Звільнення Україною міста на території, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним анексованою, демонструє, що українці досягають прогресу та здатні дати відсіч російським силам, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 2 жовтня.

Про це інформує Reuters.

Він зауважив, що взяття міста Лиман свідчить про те, що “українці просуваються вперед та здатні відкинути російські війська завдяки мужності, завдяки хоробрості, своїм вмінням, але звичайно, також через сучасну зброю, яку надають Сполучені Штати та інші союзники”.

Найкращий спосіб протистояти проголошеній РФ анексії частини України – це продовжувати підтримувати уряд у Києві, наголосив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання щодо заявки України на прискорене членство в НАТО, Столтенберг зазначив, що “будь-яке рішення про членство має прийматися консенсусом, усі 30 союзників мають погодитися прийняти таке рішення”.

Глава Альянсу також нагадав, що НАТО підтримує розслідування очевидного саботажу російського газопроводу Nord Stream, який пролягає з РФ до Європи дном Балтійського моря.