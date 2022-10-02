Про це інформує Reuters.
Він зауважив, що взяття міста Лиман свідчить про те, що “українці просуваються вперед та здатні відкинути російські війська завдяки мужності, завдяки хоробрості, своїм вмінням, але звичайно, також через сучасну зброю, яку надають Сполучені Штати та інші союзники”.
Найкращий спосіб протистояти проголошеній РФ анексії частини України – це продовжувати підтримувати уряд у Києві, наголосив Столтенберг.
Відповідаючи на запитання щодо заявки України на прискорене членство в НАТО, Столтенберг зазначив, що “будь-яке рішення про членство має прийматися консенсусом, усі 30 союзників мають погодитися прийняти таке рішення”.
Глава Альянсу також нагадав, що НАТО підтримує розслідування очевидного саботажу російського газопроводу Nord Stream, який пролягає з РФ до Європи дном Балтійського моря.
“Будь-яка навмисна атака на критично важливу інфраструктуру НАТО зустріне тверду та об’єднану відповідь з боку альянсу”, – пояснив Столтенберг.
- 1 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін привітав захоплення Україною ключового бастіону Лиман на сході, заявивши, що це обнадійливий успіх на полі бою, який створить нові дилеми для російських військових.
- Захисники України звільнили Лиман Донецької області. У мережі вже з’явилося відео військовослужбовців, які встановлюють український прапор на адмінбудівлі міста.
- Збройні сили України оточили росіян в Лимані, через що військовому командуванню РФ довелося вивести своїх армійців з міста.
- Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лиману.
- 2 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про повну зачистку Лиману (Донецька область) від російських окупантів.