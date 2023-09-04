Ярослав народився 16.10.2003 року в Миколаєві, Миколаївської області.

Неодноразово брав участь у змаганнях з ММА та Регбі, проявляв лідерські якості в Регбійному Клубі «Вітовка» в м. Миколаїв. Відразу зацікавився військовою підготовкою у складі ВПК «Авангард».

Не дивлячись на всій юний вік з перших годин повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю і став на захист рідного міста у складі 123 окремої бригади територіальної оборони , після року служби перевівся далі до 78 полку Десантно штурмових військ «Герць» військової частини А7788.

Загинув Ярослав Мамулієв 26.07.2023 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області, на східних околицях Работино. Він отримав поранення не сумісні з життям.

Авангард втратив друга і брата, підрозділ – свого побратима. Мама , брат і бабуся втратили найріднішу людину, шматочок себе також віддали в цій війні !

Відстоюючи та захищаючи незалежність України та своїх рідних, йому навіки 19 років. Ярослав був справжнім прикладом мужності і честі, втіленням того, яким має бути справжній воїн. Він пожертвував собою заради перемоги у боротьбі за Свободу. Для всіх родичів та друзів, всіх хто його знає, він справжній Герой. Сподіваємось, що держава теж відзначить його подвиг, його самопожертву. Він заслуговує на державну нагороду Орден «За мужність» ІІІ ступеня(посмертно).