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Протасевич з ймовірними подряпинами на голові на камеру розповів, що дає визнавальні свідчення

Опозиційний журналіст Роман Протасевич, затриманий після екстреної посадки в Мінську літака, що прямував до Вільнюса, розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Понеділок, 24 травня 2021, 22:19

Відео опублікував опозиційний проєкт NEXTA, головним редактором якого Протасевич раніше був.

В опублікованому ролику можна помітити, що Протасевич часто кліпає очима, перебуває в закритій позі, виглядає виснаженим знервованим, на обличчі — темні плями, ймовірно, подряпини.

Журналіст розповідає, що вчора був затриманий і перебуває в СІЗО, жодних скарг щодо дій правоохоронців не має.

“Можу заявити, що жодних проблем зі здоров’я, зокрема, з серцем, з будь-якими іншими органами не маю. Ставлення з боку правоохоронців до мене максимально коректне і за законом. Також я зараз продовжує співпрацювати зі слідством і даю визнавальні свідчення за фактом організації масових заворушень в місті Мінську”, — каже Протасевич.

Ролик з’явився після того, як Наталія Протасевич, мати журналіста, повідомила польському білоруськомовному телеканалу “Белсат” і Telegram-каналу “Беларусь головного мозга”, який адміністрував Роман, що отримали від лікарів інформацію про те, що він потрапив до лікарні. Вона зауважила, що назву лікувального закладу їй не повідомили, але це може бути правдою, оскільки Протасевич має проблеми з серцем.

“У Романа — проблеми з серцем, через це його не взяли в армію. Одного разу в нього був передінфарктний стан. Ми всі цим страждаємо за материнською лінією: я, дочка, бабуся й дідусь. Якщо там йому щось зробили, це може спровокувати інфаркт”, — заявила вона.

В міністерстві внутрішніх справ Білорусі заперечували, що Протасевич скарг на стан здоров’я до адміністрації слідчого ізолятора не передавав і в лікарні не перебуває.

“У мережі поширюється інформація від особи матері Протасевича Романа про те, що він перебуває в одному із закладів охорони здоров’я Мінська. Зазначені відомості не відповідають дійсності”, — заявляли в міністерстві.

Нагадаємо, правозахисники центру “Вясна” не виключають, що після затримання Протасевича катуватимуть.

  • Як сповіщалося, в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово поміняв курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Це сталося у той момент, коли літак майже дістався кордону з Литвою. Причина — нібито повідомлення про мінування повітряного судна, надіслане електронною поштою. Після приземлення білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.  
  • Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.
Теги: Білорусь, Роман Протасевич

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