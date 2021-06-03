Затриманий білоруськими силовиками опозиційний журналіст Роман Протасевич в інтерв'ю провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.

Повне інтерв’ю з Протасевичем опубліковане на YouTube-каналі ОНТ.

“Тільки-но мені надали документи, пред’явили звинувачення, я одразу визнав свою провину в організації масових несанкціонованих акцій. Я одразу в повному обсязі визнав свою провину в цій частині”, — заявив Протасевич. “Я усвідомив, що заклики, які я опублікував, стали наслідком того, що на вулиці почалися неконтрольовані заворушення, по суті три дні Мінськ жив в хаосі”, — додав він.

В іншій частині журналіст позитивно відгукався про невизнаного президента. Зазначав, що багато його критикував. Називає його виключно Олександром Григоровичем.

Протасевич також на камеру заявив, що коли “втягнувся в політичну роботу”, почав ставитися до Лукашенка інакше.

“Я став розуміти, що багато речей, за які критикували Олександра Григоровича, насправді це просто спроба тиску. І що в багатьох моментах він вчиняв, перепрошую за такий вислів, як людина зі сталевими яйцями. Попри весь тиск і так далі. Я не буду приховувати, що, звісно, були моменти, де якісь рішення були помилковими”, — сказав він.

Надалі журналіст ОНТ перепитав, чи поважає Протасевич Лукашенка. І він відповів: “Безумовно”.

Зауважимо, що впродовж всього інтерв’ю можна побачити, що на тілі Протасевича є подряпини. Зокрема, криваві рани на кистях.

Затримання Протасевича

23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ у Мінську, де також знаходиться його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Напередодні стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.