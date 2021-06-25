Про це повідомили їх батьки в коментарі російській службі ВВС.
За словами вітчима Софії Сергія Дудича, Сапега зараз живе одна в орендованій квартирі в Мінську, що стало несподіванкою для її батьків.
При цьому, чи зняті з неї звинувачення, вітчим сказати не може, “щоб не нашкодити дочки”, але сім’я сподівається на це.
Протасевич також був переведений під домашній арешт.
“Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі, може, він втягнутий в якусь політичну гру”, – сказав його батько Дмитро.
Він додав, що звинувачення з Сапеги і Протасевича не були зняті.
“Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорить. Якщо змінили запобіжний захід, це поліпшення їх побутових умов. В іншому, що буде далі, невідомо”, – резюмував він.
Затримання Протасевича
Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.
Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.
Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.
Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.
30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.
Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.
3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.
13 червня батьки Протасевича попросили допомоги для їхнього сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.
14 червня під час брифінгу стало відомо, що Протасевичу висунули звинувачення за трьома статтями.
- З 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича.
- Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.