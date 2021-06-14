Про це стало відомо на брифінгу білоруських силовиків 10 червня.

Очільник слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора заявив, що Протасевича звинувачують за трьома статтями.

“Роман обвинувачений у нас за трьома складами злочинів. Це, по-перше, організація дій групи, що порушує громадський порядок в поєднанні з непокорою вимогам законних представників влади (342 стаття Кримінального кодексу). Наступна — організація масових заворушень (293 стаття КК). І крім цього розпалюванні соціальної ворожнечі за признаком професійної приналежності (130 ККУ)”, — сказав він.

Під час брифінгу також стало відомо, що правоохоронні органи інших країн не направляли клопотання на проведення будь-яких слідчих дій з Протасевичем.

Зауважимо, що в брифінгу був присутній також сам Протасевич. Йому надавали слово і можливість відповідати на будь-які запитання журналістів. Він переконував, що не піддавався насильству з боку правоохоронців, наголошував, що визнає себе винним за всіма статтями. Присутні в залі журналісти відкрито висловлювали недовіру його словам і зазначали, що припускають, що він — жертва тортур.

Затримання Протасевича

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.

13 червня батьки Протасевича попросили допомоги для їхнього сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.