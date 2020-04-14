Препарат "Протефлазід", який активно пропагується його виробником, НПК "Екофарм", як "ефективний засіб" у боротьбі з коронавірусом і для його профілактики, таким насправді не є.

Про це пише Gazeta.ua в матеріалі “Щучка і війник. Якими травами пропонують лікувати коронавірус шарлатани від медицини, нав’язуючи “Протефлазід”.

Як стверджує видання, “Екофарм” в якості головного аргументу на користь “Протефлазіду” спирається на дослідження, проведені Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського з використанням методу молекулярного докінгу при комп’ютерному моделюванні.

Такий метод дослідження не може бути застосований до “Протефлазіду”, оскільки як він має рослинну основу і складається з двох компонентів.

“Комп’ютерне моделювання” і тим більше “молекулярний докінг” звучать магічно й авторитетно. Фахівці ж кажуть, що молекулярний докінг застосовується при дослідженні однієї складової, а у “Протефлазіду” їх дві – щучка і війник. Крім цього, рослинні препарати можуть перевірятися лише на біологічних об’єктах, і ніяке комп’ютерне моделювання тут не допоможе. А для експериментів такого роду на біологічному матеріалі потрібні місяці, звіт же вийшов 19.03, тобто початися вони повинні були ще в минулому році, проте ніяких свідчень про такі дослідження не надано”, – пише видання.

Gazeta.ua нагадує, що активну піар-кампанію з просування “Протефлазіду” в якості мало не нового слова у медицині почав екс-голова Центру грипу, доктор медичних наук Олександр Гриневич. Однак, як з’ясувалося, Гриневич також є заступником директора НВК “Екофарм”, що виробляє цей препарат, який продається в аптеках за ціною від 300 до 600 грн.

До речі, як пише видання, до лікувальних властивостей “Протефлазіду” у медичної спільноти і раніше не раз виникали питання. “Протефлазід” заявлявся як дієвий засіб для лікування грипу, герпесу, гепатиту і навіть ВІЛ. Правда, без підтвердження якими-небудь результатами досліджень. В результаті препарат був названий псевдоліками, або просто “фуфломіцином”.

“У народі препарати такого роду, які лікують від усього, називають “фуфломіцином”. До речі, “Протефлазід” раніше вже був удостоєний цього звання, а виробник НПК “Екофарм” у 2018 році навіть подавав до суду позов про захист репутації, але суд програв”, – пише Gazeta.ua.

Видання наводить також думки експертів, які висловили свою думку з приводу “Протефлазіду”.

Проект Bihus.Info провів своє власне розслідування і дійшов до висновку: “В інструкції зазначено, що він взагалі лікує від багатьох хворіб: починаючи від ГРВІ та грипу і закінчуючи гепатитами та СНІДом. Але жодних наукових підтверджень щодо ефективності препарату в блокуванні коронавіруса немає”.

Біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсилевський вважає, що “запропонований препарат є спиртовою настоянкою з двох трав і не може мати належної ефективності”.

З ним згоден і лікар-інфекціоніст Ігор Марков, який говорить, що “Протефлазід” “навіть герпес лікує не дуже ефективно, а на коронавірус він буде діяти, приблизно як аскорбінова кислота”.

А екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун звинуватила керівництво АМНУ у занятті лженаукою.