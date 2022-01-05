Вже понад рік лунають заяви про серйозну кадрову проблему в поліції. Останнім часом по країні лунають чутки про протести правоохоронців – звинувачують державу у низьких заробітніх платах.

Про це повідомляють #Букви.

Ще 3 грудня заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький визнав, що правоохоронні органи у стані тотальної кризи.

Він застерігав, що після Нового року ситуація стане ще критичнішою. Білошицький визнав, що рівень грошового забезпечення патрульного є неналежним – і навіть в охоронців у супермаркетах він вищий. При тому, що відповідальності та ризиків на службі значно більше саме у поліціянтів.

За його словами, нині щомісячна зарплата патрульного становить 11,2 тисячі гривень, у містах-мільйонниках – 13,2 тисячі гривень, у Києві – 14,5 тисячі гривень. В середньому, це нижче середньої зарплати по країні – у листопаді 2021 року середня заробітна плата в Україні становила майже 14 тис. 300 гривень

12 листопада на сайті президента України було зареєстровано петицію про потребу в збільшенні заробітних плат для правоохоронців.

У супровідному тексті йдеться: “Національна поліція — це передовий орган, який викриває правопорушення та злочини, від його діяльності залежить весь рівень безпеки в суспільстві”. І не може людина, на якій такий тягар відповідальності, отримувати зарплату, нижчу за середню по країні.

Протягом 10 місяців 2021 року з лав патрульної поліції звільнилося на 15% більше правоохоронців, ніж за аналогічний період 2020 року. Найбільша кадрова криза в Києві та Харкові.

Денис Монастирський особисто визнав, що брак кадрів у поліції залежно від регіону коливається від 10% до 30%.

Ситуація загострилася тоді, коли напередодні Нового року поліціянтам не виплатили традиційну 13-ту зарплату до свят.

Напередодні свят в місті Токмак Запорізької області протягом одного дня звільнилося 30 осіб – 95% загальної кількості співробітників. Причини: невиплата за переробіток, викривлення керівництвом У зв’язку з цією подією, 4 і 5 січня відбулася комплексна перевірка службової діяльності відділення поліції у Токмаку особисто керівником обласної патрульної поліції.

З боку поліціянтів пролунали заклики до відставки чинного керівництва Міністерства внутрішніх справ України. Поліціянти говорять, що буквально працюють за їжу.

Згодом учасник цього відео, старший лейтенант Дмитро Ринковий заявив, що його звільнили заднім числом після цих заяв. Він став патрульним у 2015 році. Ринковий стверджує, що його не ознайомили з наказом, не забрали службове посвідчення та нагородний жетон – чоловік назвав це “безпрецедентний випадок звільнення”.

Він розповів, що доки рядовий офіцер отримує 11-12 тисяч гривень, голова поліції отримує щомісяця по 124 тисячі гривень.

Народні депутати від партії “Європейська Солідарність” висунули вимогу в терміновому порядку переглянути розмір заробітних плат для патрульних та співробітників Національної поліції та виплатити усі заборгованості.

“Окремо чекаємо на звіт міністра внутрішніх справ щодо виконання цих вимог та щодо розподілу понад 98 мільярдів гривень, які МВС отримало на 2022 рік. Так само ми вимагаємо підняти грошове забезпечення військовослужбовців, яке фактично не збільшували з 2019 року, а також воїнам Національно гвардії та Державної прикордонної служби, щоб не допустити подібної ситуації із масовими звільненнями у цих структурах”, – наголошують представники “ЄС”.

5 січня Голова національної поліції України Ігор Клименко заявив, що Кабмін виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліції – першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня. При тому, керівництво підвищень не отримає.

“Першочергово зарплати зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліціянтів, які несуть службу в зоні ООС”, – наголосив Клименко.

Він пояснив, що так звану 13-ту зарплату поліціянти не отримали, бо на неї не було закладено коштів у держбюджеті 2021 року.

На скільки збільшать зарплати – голова нацполіції не уточнив.