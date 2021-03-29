Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт до 24 квітня активіста Романа Ратушного, голову громадської організації "Захистимо Протасів Яр" за підозрою у хуліганстві під час акції під Офісом президента 20 березня в підтримку Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ратушному інкримінують те, що під час акції він підпалив фаєр, кинув його у будівлю ОП, чим і пошкодив фасад. За даними слідства, він завчасно приніс із собою фаєр та діяв у групі. Ратушний заперечив інкриміновані злочини, але підтвердив, що на акції був.

Ім’я Ратушного назвав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він публікував змонтоване відео з учасниками акції під Офісом президента. У відео зазначені імена осіб, які нібито присутні на кадрах (їх упізнавали за одягом, тощо).

Роман Ратушний заперечив свою причетність до протиправних дій та вимагав від заступника міністра вибачень та спростування.

Прокурори також показали знімок, за яким начебто ідентифікували Ратушного.

Народні депутати Ярослав Юрчишин (“Голос”) та Володимир Ар’єв (“Європейська солідарність”) клопотали про взяття Ратушного на поруки. Також про взяття на поруки клопотали сусіди Ратушного, але суддя відхилила клопотання. Прокуратура просила цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету.

Суддя засвідчила наявність та достатність фактів щодо вчинення правопорушення, не прийняла посилання захисників як підстави до відмови клопотання, і вважає наявними ризики, які вказані в клопотонанні прокурора. Ратушний має носити електронний браслет і цілодобово бути вдома до 24 травня.

Ратушний після оголошення рішення повідомив, що буде його оскаржувати і подавати позов проти заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС про захист честі та гідності.

Адвокатка Євгенія Закревська зазначила, що Ратушний не є підозрюваним у кримінальному провадженні, оскільки момент вручення підозри не відповідає даті складення і підписання підозри.

Вона також заявила журналістам, що єдиним винятком, за яким Ратушний зможе покидати місце проживання — медична допомога. Таким чином Ратушний не зможе брати участь у справах Протасового Яру, брати участь у слідчих експериментах як потерпілий, а також брати участь у справах Майдану, зокрема у справі про побиття студентів 30 листопада та інших.

Закревська додала, що з тексту підозри і матеріалів клопотання кваліфікуюча ознака злочину відсутня.

“Заяв від потерпілих не надходило. Сутичок з поліцейськими не встановлено. Предметом, який, вважають, потрібен для заподіяння тілесних ушкоджень вважається фаєр. Цього разу фаєри летіли в будівлю, у цьому вся різниця. Але будівлі не можна надати тілесні ушкодження. В цій справі є надлишкова кваліфікація”, – переконана правозахисниця.

Вона також зазначила, що доказів, які доводять вину конкретно Ратушного немає.

“Клопотання базується на скріншотах з відео замміністра Геращенка та МВС. Серед начебто ідентифікованих осіб є демонтоване до відео фото Романа Ратушного з абсолютно іншої акції. І це є фактично єдиним доказом з тих, що представила прокуратура. Роман Ратушний одразу подав вимогу про спростування”, – зазначила Закревська.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.