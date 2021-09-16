Про це повідомляють #Букви.
Звинувачення ФСБ
Як відомо, у 2016 році так званий верховний суд анексованого Криму визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність.
Тепер у ФСБ заявили про зв’язок Меджлісу, представницького органу кримських татар, з українськими спецслужбами.
У відомстві переконують, що українська розвідка за допомогою Меджлісу намагалась організувати протестні акції кримських татар проти окупаційної влади. Деталей щодо акцій не розкрили.
У ФСБ стверджують, що інформацію про нібито зв’язок Меджлісу з українськими спецслужбами отримали від раніше затриманих кримчан, яких звинувачують у “диверсії” і підриві газопроводу в Перевальному (стався у День українського прапора в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою).
Відео із нібито зізнаннями незаконно затриманих громадян України напередодні розповсюдили в російських медіа.
Реакція Меджлісу
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на цю заяву у коментарі виданню “Крим. Реалії”. На його переконання, Росія мститься за “Кримську платформу”.
“Меджліс кримськотатарського народу є одним з учасників “Кримської платформи”, стороною, яка брала безпосередню участь в її підготовці. Російські карателі перейшли до помсти за “Кримську платформу”, вони почали з кримських татар, тому що вони є заручниками в Криму. Каральні органи вибудовують бажану для них конструкцію для дискредитації представницького органу кримських татар”, – сказав він.
Реакція України
В МЗС України розглядають звинувачення ФСБ (зокрема, про причетність України до інциденту на газогоні), як чергову провокацію з боку Російської Федерації.
Там також зазначають, що поширені у ЗМІ відео із так званими зізнаннями були отримані шляхом застосування жорстоких тортур.
“Це — невдала спроба окупаційних репресивних органів РФ, спрямована на приховування репресій проти кримськотатарського населення Криму”, — додають в МЗС.
У відомстві вимагають негайно звільнити незаконно затриманих громадян України, припинити переслідування представників кримськотатарського народу. Світову спільноту закликають до того, “щоб звільнити з російських в’язниць та катівень усіх незаконно утримуваних громадян України”.
- 4 вересня окупаційна влада затримала заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляля за “пособництво диверсії”. Аналогічні звинувачення окупанти висунули ще чотирьом кримським татарам (Азізу та Асану Ахтемовим, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову).
- Асан Ахтемов, якого окупаційна влада звинуватила у “диверсії” та помістила за ґрати на два місяці, є родичем першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.
- На переконання Джапарової, репресії останніх днів є помстою за “Кримську платформу”.
- Раніше окупаційна влада оштрафувала кримського татарина Садрі Муратова 3 650 гривень за участь у мирних стихійних зібраннях біля будівлі ФСБ. На таку ж суму 15 вересня оштрафували Нурі Халілова.