ФСБ Росії звинуватила Україну в спробах організувати протести в тимчасово окупованому Криму, грунтуючись на "зізнаннях" затриманих кримських татар, що, ймовірно, були дані після тортур.

Про це повідомляють #Букви.

Звинувачення ФСБ

Як відомо, у 2016 році так званий верховний суд анексованого Криму визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність.

Тепер у ФСБ заявили про зв’язок Меджлісу, представницького органу кримських татар, з українськими спецслужбами.

У відомстві переконують, що українська розвідка за допомогою Меджлісу намагалась організувати протестні акції кримських татар проти окупаційної влади. Деталей щодо акцій не розкрили.

У ФСБ стверджують, що інформацію про нібито зв’язок Меджлісу з українськими спецслужбами отримали від раніше затриманих кримчан, яких звинувачують у “диверсії” і підриві газопроводу в Перевальному (стався у День українського прапора в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою).

Відео із нібито зізнаннями незаконно затриманих громадян України напередодні розповсюдили в російських медіа.

Реакція Меджлісу

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на цю заяву у коментарі виданню “Крим. Реалії”. На його переконання, Росія мститься за “Кримську платформу”.

“Меджліс кримськотатарського народу є одним з учасників “Кримської платформи”, стороною, яка брала безпосередню участь в її підготовці. Російські карателі перейшли до помсти за “Кримську платформу”, вони почали з кримських татар, тому що вони є заручниками в Криму. Каральні органи вибудовують бажану для них конструкцію для дискредитації представницького органу кримських татар”, – сказав він.

Реакція України

В МЗС України розглядають звинувачення ФСБ (зокрема, про причетність України до інциденту на газогоні), як чергову провокацію з боку Російської Федерації.

Там також зазначають, що поширені у ЗМІ відео із так званими зізнаннями були отримані шляхом застосування жорстоких тортур.

“Це — невдала спроба окупаційних репресивних органів РФ, спрямована на приховування репресій проти кримськотатарського населення Криму”, — додають в МЗС.

У відомстві вимагають негайно звільнити незаконно затриманих громадян України, припинити переслідування представників кримськотатарського народу. Світову спільноту закликають до того, “щоб звільнити з російських в’язниць та катівень усіх незаконно утримуваних громадян України”.