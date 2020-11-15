У неділю, 15 листопада, в Мінську та інших білоруських містах було затримано близько 700 учасників акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр “Вясна”.

Станом на 19:00 кількість затриманих під час акцій протесту в Білорусів сягнула 694-х осіб.

Переважну більшість людей було схоплено у Мінську. Також затримання відбувалися в Гродно, Світлогорську, Полоцьку, Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобино, Вітебську та Бобруйську.

Чечня, Грозный, 1996 г.

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А нет же, это Минск https://t.co/kkf5edEmxN — Negronipolice 🥃 97% (@negronipolice) November 15, 2020