Про це повідомляє білоруський правозахисний центр “Вясна”.

Станом на 19:00 кількість затриманих під час акцій протесту в Білорусів сягнула 694-х осіб.

Переважну більшість людей було схоплено у Мінську. Також затримання відбувалися в Гродно, Світлогорську, Полоцьку, Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобино, Вітебську та Бобруйську.

 