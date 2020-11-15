Про це повідомляє білоруський правозахисний центр “Вясна”.
Станом на 19:00 кількість затриманих під час акцій протесту в Білорусів сягнула 694-х осіб.
Переважну більшість людей було схоплено у Мінську. Також затримання відбувалися в Гродно, Світлогорську, Полоцьку, Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобино, Вітебську та Бобруйську.
Чечня, Грозный, 1996 г.
.
А нет же, это Минск https://t.co/kkf5edEmxN
— Negronipolice 🥃 97% (@negronipolice) November 15, 2020
Силовики подошки вплотную к мемориалу. #минск pic.twitter.com/K8VOrWqO7L
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) November 15, 2020
Обстановка максимально накалена. #минск pic.twitter.com/LDAgOOtgB8
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) November 15, 2020
Обстановка максимально накалена. #минск pic.twitter.com/LDAgOOtgB8
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) November 15, 2020
#Беларусь #Минск #протесты #Belarus #Minsk #Belarusprotests https://t.co/L15nEdGavT
— Андрей Жидяев God’s Wrath (@AndreyZhidyaev) November 15, 2020
- Під посольством Білорусі в Києві пройшла акція пам’яті білоруса Романа Бондаренка, який загинув внаслідок побиття невідомими після суперечки через прапор.