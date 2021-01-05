Протести у Вашингтоні: посольство просить українців уникати місць масового скупчення

Про це повідомила пресслужба посольства в Twitter.

“У зв’язку з протестами 5-6 січня у м. Вашингтоні, округ Колумбія, посольство рекомендує українським громадянам уникати місць масового скупчення людей і відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації. Гаряча лінія +1 (202) 322 2616, [email protected]”, – йдеться у повідомленні.

Чинний президент США Дональд Трамп анонсував масштабний протестний мітинг у Вашингтоні на 6 січня – день затвердження підсумків президентських виборів у Конгресі.

Як повідомляє видання USA Today, у Вашингтоні вже готуються до, можливо, найбільш масових протестів прихильників Трампа 6 січня (зокрема, правоохоронні органи).

Попередні демонстрації часто супроводжувалися різними інцидентами і сутичками.

У соцмережах повідомлення про мітинг активно просувають різні групи, що підтримують Трампа (наприклад, “#StopTheSteal”).

Служба національних парків США вже отримала три заявки на проведення акцій протесту 6 січня. Наприклад, консервативна група “Women for America First”, яка брала участь в організації маршу “Million MAGA March” у листопаді, запросила дозвіл на проведення акції протесту на площі Freedom Plaza в Вашингтоні (орієнтовна кількість учасників – 5000 ).

Ще одна група під назвою “Коаліція 80 відсотків” запросила дозвіл для 10 000 учасників протесту в тому ж районі. Як зазначає видання, назва групи “відноситься до приблизно 80% виборців Трампа, які не вірять, що Байден переміг на виборах справедливо”.

У Мережі з’являються повідомлення, що на протест також вийдуть представники ультраправої, неофашистською організації “Proud Boys”, яка підтримує Трампа.

Як відомо, 14 грудня колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.

За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232. Для перемоги необхідно було отримати 270 голосів виборників.

Але голосування колегії виборників – не останній крок у конституційному процесі обрання президента США.

Відповідно до конституції країни, результати голосування колегії ще мають бути затверджені Конгресом США. Це має відбутися 6 січня (на спільному засіданні Сенату і Палати представників Конгресу).