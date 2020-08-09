Про це повідомляють білоруські Telegram-канали.
“Уже в Ліді ОМОНівці опустили щити! Люди аплодують і кричать “Віримо! Можемо! Переможемо!”, – йдеться у повідомленні.
В Жодіно ОМОН опустив щити.
У Пінську глава міськвиконкому вийшов на переговори.
У Барановичах ОМОН відступає проти натовпу 8000 чоловік.
- У Білорусі в день виборів президента проходять масові протести. Правоохоронці затримують протестувальників, деякі медіа блокують на території країни.
- Автозак білоруських силовиків протаранив натовп протестувальників у Мінську.