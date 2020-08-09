Про це повідомляють  білоруські Telegram-канали.

“Уже в Ліді ОМОНівці опустили щити! Люди аплодують і кричать “Віримо! Можемо! Переможемо!”, – йдеться у повідомленні.

В Жодіно ОМОН опустив щити.

У Пінську глава міськвиконкому вийшов на переговори.

У Барановичах ОМОН відступає проти натовпу 8000 чоловік.