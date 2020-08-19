Про це повідомляє TUT.BY.

Зазначається, що сьогодні працівники МТЗ, які вчора за домовленістю з гендиректором написали заяви на відпустки за свій рахунок, не змогли потрапити на територію заводу. Тому що їх пропуски заблокували. При цьому інших їхніх колег, які не писали заяви на відпустки, без проблем пропускали на завод.

До працівників МТЗ приєдналися небайдужі люди, а також деякі працівники Мінського моторного заводу. Але присутніх відтіснив ближче до виходу метро ОМОН. Пізніше люди знову підійшли ближче до заводу, але силовики, до яких вже прибуло підкріплення, знову не дозволили їм там перебувати. Вони обступили людей і відтіснили їх ближче до Палацу культури тракторного заводу, а потім – на протилежну сторону вулиці Долгобродської.

У МВС Білорусі заявили, що “біля прохідної столичного заводу “МТЗ” відбувся несанкціонований масовий захід, його учасники заважали заводчанам пройти на роботу”. За їхніми даними, міліціонери відтіснили натовп і затримали двох найактивніших учасників заходу.

Стосовно затриманих почали адміністративний процес за порушення порядку організації або проведення масових заходів, їх справи будуть направлені до суду.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.