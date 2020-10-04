Протести в Білорусі: Після затримання на Окрестина в лікарні помер чоловік

У Білорусі, в мінській лікарні помер чоловік Денис К., якого 29 вересня привезли з важкими травмами з сумнозвісного СІЗО на Окрестина.

Про це пише Белсат.

Повідомляється, що у чоловіка була відкрита середня черепно-мозкова травма, двосторонні пластинчасті субдуральні гематоми, геморагічний забій лівої скроневої частки, перелом правої скроневої кістки з переходом на основу черепа, перелом ребер справа з другого по 12-е ребро, перелом стернального кінця правої ключиці, осколковий перелом крила клубової кістки справа, забій легенів і серця, черевна гематома справа, забій передньої черевної стінки, синець м’яких тканин в проекції гребеня клубової кістки справа, синець на лопатки лінії в області верхньої половини грудної клітки справа.

За словами дружини, чоловік встиг повідомити лікарям, що його побили міліціонери в СІЗО. Вона не знає, чому його затримали – на протести він не ходив, сказав, що їде по роботі.

“Зазвичай Денис на кілька днів виїжджає по роботі. Ми знали, що його не буде. Але навіть уявити не могли, що таке з ним може бути. Нам просто подзвонили з лікарні. Ми не знаємо, як і хто його побив. Нам в лікарні сказали, що лікарям він встиг розповісти, що його побили міліціонери. А ось міліціонери з свою чергу сказали, що він впав з другого ярусу ліжка. Але звичайно, з такими травмами, ми розуміємо, що це неможливо”, – сказала вона.

У міліції, в свою чергу, стверджують, що він впав з другого ярусу ліжка і так отримав всі травми. Таку ж версію висунула і пресслужба Слідчого комітету в своєму Telegram-каналі.

“За даними слідства, 29 вересня в лікарню поступив 41-річний мінчанин з тілесними ушкодженнями. Через кілька днів, 3 жовтня, чоловік помер. В ході перевірки встановлено, що чоловік був затриманий за адміністративне правопорушення (дрібне хуліганство) і перебував у ІТТ ГУВС Мінміськвиконкому. Також слідством попередньо встановлено, що він впав з другого ярусу ліжка і так отримав тілесні ушкодження. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза, вилучена необхідна медична документація, опитуються очевидці”, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня у військовому шпиталі Мінська помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

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