Про це повідомляє видання Tut.by.

“Хочу попросити міліцію і війська пам’ятати про те, що вони частина народу. І попросити своїх виборців – запобігайте провокації, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства. Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити”, – звернулася Тихановська.