Про це повідомляє TUT.by.

Затримання почалися відразу після початку ходи.

Люди почали розбігатися, але за ними погналися правоохоронці. За даними видання, затримано понад 10 осіб.

Також повідомляється, що у Бресті затримали журналіста телеканалу “Белсат” Аліну Скребунову, зараз вона знаходиться в Ленінському РВВС. Всього на даний момент в місті, за інформацією очевидців, затримано чотири особи.

Крім того, жорстокі затримання почалися в Гродно, Гомелі й Могильові.

  • Раніше повідомлялося, що до центру Мінська перед маршем опозиції почали стягувати військову техніку.
  • У суботу, 19 вересня, в Мінську (Білорусь) мирний жіночий марш завершився жорсткими масовими затриманнями.