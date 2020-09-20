Про це повідомляє TUT.by.
Затримання почалися відразу після початку ходи.
Люди почали розбігатися, але за ними погналися правоохоронці. За даними видання, затримано понад 10 осіб.
Також повідомляється, що у Бресті затримали журналіста телеканалу “Белсат” Аліну Скребунову, зараз вона знаходиться в Ленінському РВВС. Всього на даний момент в місті, за інформацією очевидців, затримано чотири особи.
Крім того, жорстокі затримання почалися в Гродно, Гомелі й Могильові.
- Раніше повідомлялося, що до центру Мінська перед маршем опозиції почали стягувати військову техніку.
- У суботу, 19 вересня, в Мінську (Білорусь) мирний жіночий марш завершився жорсткими масовими затриманнями.