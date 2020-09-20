У Мінську під час опозиційної акції "Марш справедливості" почали затримувати людей.

Про це повідомляє TUT.by.

Затримання почалися відразу після початку ходи.

Люди почали розбігатися, але за ними погналися правоохоронці. За даними видання, затримано понад 10 осіб.

Також повідомляється, що у Бресті затримали журналіста телеканалу “Белсат” Аліну Скребунову, зараз вона знаходиться в Ленінському РВВС. Всього на даний момент в місті, за інформацією очевидців, затримано чотири особи.

Крім того, жорстокі затримання почалися в Гродно, Гомелі й Могильові.