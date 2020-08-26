Про це повідомляють білоруські видання “Радыё Свабода” та TUT.by.
Увечері в середу, 26 серпня, у Мінську відбулася чергова акція протесту. Від кількох сотень до 1,5 тисяч демонстрантів зібралися на Площі Незалежності поблизу Костелу Святих Симона та Олени (Червоний костел).
Незадовго до початку акції в Мінську почалися проблеми з доступом до Інтернету, які спостерігалися близько години. Інтернет, як повідомили представники операторів зв’язку, був заблокований за наказом влади.
Під час акції на місці була присутня чимала кількість правоохоронців. Від інфогруппи МВС звучали заклики розійтися. Натовп у відповідь скандував “Фу!” та “Ганьба!”.
Присутні, як повідомляють ЗМІ, не порушували порядок —лише висловлювалися про те, що відбувається, використовуючи вільний мікрофон.
Близько 20:30 протестувальників почали розганяти. На площі з’явився ОМОН. За словами протестувальників, правоохоронці не застосовували силу. Близько 20 осіб були оточені ОМОНом на площі.
Щонайменше 14 осіб, за даними правозахисників, були затримані, посаджені до автозаків та вивезені з площі.
Під час розгону омонівці зачинили всі виходи з костелу. В цей час у церкві перебувало близько 100 осіб. Вони залишалися у зачиненому правоохоронцями костелі близько 40 хвилин.
Нагадаємо, що в Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
Протести спалахнули 9 серпня, у день проведення виборів. Від першого дня протестів у Києві проходять акції солідарності з білорусами. Зокрема, 16 серпня в центрі Киева на Михайлівській площі відбулася хода на підтримку білоруського народу.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.
- У суботу, 15 серпня, в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.
- 18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.
- 19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.