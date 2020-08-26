ОМОН розігнав акцію протесту на Площі Незалежності у Мінську. Близько 100 осіб були тимчасово заблоковані правоохоронцями у приміщенні костелу. Є затримані.

Про це повідомляють білоруські видання “Радыё Свабода” та TUT.by.

Увечері в середу, 26 серпня, у Мінську відбулася чергова акція протесту. Від кількох сотень до 1,5 тисяч демонстрантів зібралися на Площі Незалежності поблизу Костелу Святих Симона та Олени (Червоний костел).

Незадовго до початку акції в Мінську почалися проблеми з доступом до Інтернету, які спостерігалися близько години. Інтернет, як повідомили представники операторів зв’язку, був заблокований за наказом влади.

Під час акції на місці була присутня чимала кількість правоохоронців. Від інфогруппи МВС звучали заклики розійтися. Натовп у відповідь скандував “Фу!” та “Ганьба!”.

Присутні, як повідомляють ЗМІ, не порушували порядок —лише висловлювалися про те, що відбувається, використовуючи вільний мікрофон.

Близько 20:30 протестувальників почали розганяти. На площі з’явився ОМОН. За словами протестувальників, правоохоронці не застосовували силу. Близько 20 осіб були оточені ОМОНом на площі.

Щонайменше 14 осіб, за даними правозахисників, були затримані, посаджені до автозаків та вивезені з площі.

Під час розгону омонівці зачинили всі виходи з костелу. В цей час у церкві перебувало близько 100 осіб. Вони залишалися у зачиненому правоохоронцями костелі близько 40 хвилин.

Нагадаємо, що в Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.