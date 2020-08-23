Сьогодні, 23 серпня, в Мінську проходить "Марш нової Білорусі" проти режиму чинного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє видання TUT.by.

На акцію вийшли вже близько ста тисяч білорусів, які вимагають відставки Лукашенка, покарання силовиків і проведення нових президентських виборів.

В цей час місцева влада закрила на вхід і вихід станції метро Площа Леніна, Жовтнева, Купаловська і Площа Перемоги.

Також в місто стягують військову техніку, вантажівки, автозаки для придушення протестів. У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що для розгону демонстрантів будуть залучати армію. Військові оточать пам’ятники і меморіали, біля яких планують збиратися протестувальники.

Учасники мітингу хотіли влаштувати хвилину мовчання на площі Незалежності, але в мегафон стали говорити про порушення законодавства. На це протестуючі почали скандувати “Іди”.

Видання повідомляє, що на площу Незалежності продовжують продовжують прибувати люди.

Минулої неділі на “Марші свободи” зібралося близько 200 тисяч білорусів. Учасники акції зібралися біля стели “Мінськ — місто герой” на проспекті Переможців та заповнили Парк Перемоги, що її оточує, а також прилеглі вулиці. Вони несли два 100-метрові біло-червоно-білі прапори, скандували “Йди!”, “Лукашенка до автозака” та “Віримо, можемо, переможемо”. Такж несли плакати з написами “Чесні вибори, трибунал, свободу політв’язням”, “Лукашенко йди”, “Лукашенко не мій президент” та іншими.