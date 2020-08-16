У штабі опозиційної кандидатки у президенти Білорусі Світлана Тихановської озвучили вимоги до влади.

Про це з трибуни протесту заявила соратниця кандидатки Марія Колесникова.

У неділю, 16 серпня, близько 200 тисяч білорусів зібралися на “Марш Свободи” у центрі Мінську. Також масштабні акції протесту відбувалися й у інших містах Білорусі.

Протестувальники влаштували ходу від стели “Мінськ — місто герой” до площі Незалежності, де відбулися виступи бажаючих у форматі відкритого мікрофону.

З трибуни виступала і Марія Колесникова, яка є керівником виборчого штабу ексголови “Белгазпромбанку” Віктора Бабарика, що претендував на посаду президента Білорусі. Зараз Бабарико знаходиться в СІЗО, а сама Колесникова приєдналася до опозиційної кандидатки у президенти Світлани Тихановської.

“Зараз ми вимагаємо припинити насильство. […] Жоден з причетних до насильства не був покараний, жодного провадження не було відкрито, досі не звільнено людей. Так не буде, не підійде”, — сказала вона.

Колесникова оголосила, що у понеділок, 17 серпня, їхня команда подасть заяву з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактами незаконних дій правоохоронців під час мітингів, знущань над протестувальниками і загибеллю щонайменше одного з них.

“Всі хто застосував насильство до демонстрантів та мирних білорусів мають понести відповідальність”, — наголосила вона.

Також вона висунула до влади вимогу звільнити всіх політичних в’язнів, включаючи Віктора та Едуарда Бабарико, Сергія Тихановского, та близько 4 тисяч затриманих під час протестів.

“Наша головна вимога — колишній президент повинен подати у відставку”, — сказала Колесникова.

Вона додала, що її команда підтримує програму Тихановської, зокрема, її пункт щодо проведення нових виборів у країні.

Крім цього, вона заявила, що саме Тихановська перемогла на виборах 9 серпня.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.