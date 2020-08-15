Протести в Білорусі: затримані розповідають про жахливі тортури — всі подробиці

У Білорусі почали масово випускати людей, затриманих на мирних мітингах. Багато хто з них розповідає про нелюдські катування з боку правоохоронців.

#Букви зібрали всі подробиці.

Так, у ніч з 13 на 14 серпня з колонії на вулиці Окрестина було звільнено кількасот осіб.

Тортури в автозаках

За даними Euroradio, за останні дні в автозаках опинилися тисячі білорусів. Одному з них вдалося сховати телефон і записати все, що там відбувалося.

Співробітники ОМОНу принижують людей, погрожують їм, а також б’ють і нецензурно лаються.

Відео містить нецензурну лексику!

Тортури в СІЗО

За даними Радыё Свабода, після звільнення з в’язниць Мінська і Жодіно сильно побиті люди потрапили до лікарні швидкої допомоги Мінська.

Вони мають намір звернутися до Слідчого комітету з результатами судово-медичної експертизи.

Люди розповідають, що їх катували електрошокером, їм не давали воду, в туалет пустили лише на другу добу. Ночувати довелося на підлозі.

“Тортури електрошокером, людям ножем вистригали волосся. Людям в обличчя балончиком розпилювали в очі…”, – розповів один з випущених.

За словами звільнених, їх били просто так, а деякі зі співробітників ОМОНу показували на затриманих, “як потрібно бити”.

Також їх примушували співати гімн і кричати: “Ми любимо ОМОН”.

Крім того, дівчина, яку випустили з ізолятора на Окрестино, розповіла, що її били 10 ОМОНівців.

“Били, ображали, погрожували смертю, знімали штани, сказали по колу пустять. Сказали, що ***** так, що мама рідна не впізнає”, – розповіла вона.

Девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказывает, как с ней обращались силовики. «Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны». pic.twitter.com/RpYMCYZMg7 — TUT.BY (@tutby) August 13, 2020

Ракція ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що твердження про катування та інше жорстоке поводження з затриманими повинні бути ретельно розслідувані.

Він також наголосив на важливості надання усім білорусам можливостей реалізувати свої громадянські та політичні права. Це включає мирне вираження їх поглядів відповідно до закону. За словами Генсека ООН, влада країни повинна проявляти стриманість у відповідь на демонстрації.