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Протести в Білорусі: затримані розповідають про жахливі тортури — всі подробиці

У Білорусі почали масово випускати людей, затриманих на мирних мітингах. Багато хто з них розповідає про нелюдські катування з боку правоохоронців.

Субота, 15 серпня 2020, 13:07

#Букви зібрали всі подробиці.

Так, у  ніч з 13 на 14 серпня з колонії на вулиці Окрестина було звільнено кількасот  осіб.

Тортури в автозаках

За даними Euroradio, за останні дні в автозаках опинилися тисячі білорусів. Одному з них вдалося  сховати телефон і записати все, що там відбувалося.

Співробітники ОМОНу принижують людей, погрожують їм, а також б’ють і нецензурно лаються.

Відео містить нецензурну лексику!

Тортури в СІЗО

За даними Радыё Свабода, після звільнення з в’язниць Мінська і Жодіно сильно побиті люди потрапили до лікарні швидкої допомоги Мінська.

Вони мають намір звернутися до Слідчого комітету з результатами судово-медичної експертизи.

Фото: Радыё Свабода

Люди розповідають, що їх катували електрошокером, їм не давали воду, в туалет пустили лише на другу добу. Ночувати довелося на підлозі.

“Тортури електрошокером, людям ножем вистригали волосся. Людям в обличчя балончиком розпилювали в очі…”, – розповів один з випущених.

За словами звільнених, їх били просто так, а деякі зі співробітників ОМОНу показували на затриманих, “як потрібно бити”.

Також їх  примушували співати гімн і кричати: “Ми любимо ОМОН”.

Крім того, дівчина, яку випустили з ізолятора на Окрестино, розповіла, що її били 10 ОМОНівців.

“Били, ображали, погрожували смертю, знімали штани, сказали по колу пустять. Сказали, що ***** так, що мама рідна не впізнає”, – розповіла вона.

Ракція ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що твердження про катування та інше жорстоке поводження з затриманими повинні бути ретельно розслідувані.

Він також наголосив на важливості надання усім білорусам можливостей  реалізувати свої громадянські та політичні права. Це включає мирне вираження їх поглядів відповідно до закону. За словами Генсека ООН, влада країни повинна проявляти стриманість у відповідь на демонстрації.

  • Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
  • На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Увечері понеділка міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
  • Сьогодні, 14 серпня, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
  • Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
Теги: ОМОН, ООН

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