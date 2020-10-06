Про це повідомила його радниця Гуля Алмамбетова на своїй сторінці в Facebook.

“Офіційно. Мер Азіз Суракматов подав у відставку за власним бажанням. Дякую за службу, Азіз Емільбековіч”, – йдеться в повідомленні.

За даними “Радіо Азаттик”, раніше будівлю муніципалітету столиці зайняли невідомі люди і призначили “народного” мера, яким став Жоошбек Коеналієв.

Сам він, коментуючи подію журналістам, сказав, що його призначення має узаконити горкенеш, на що потрібен час.

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестуючі звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.