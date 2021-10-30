30 жовтня громадяни Судану вкотре вийшли на акцію протесту проти нинішнього урядового режиму. Внаслідок сутичок на вулицях, військові застрелили двох громадян.

Про це повідомляє BBC.

Інформацію про загиблих підтвердили у центральному комітеті лікарів країни. Один з убитих отримав вогнепальне поранення в голову, а другий — в живіт.

Сотні тисяч громадян вийшли на вулиці міста Омдурман й вимагали відновлення роботи уряду під керівництвом цивільних. Демонстранти стверджують, що прем’єр-міністр Абдулла Хамдок повинен знову очолити уряд.

У відповідь сили безпеки використали сльозогінний газ та вогнепальну зброю, аби припинити протест.

У поліції Судану стверджують, що така інформація не відповідає дійсності. За їх словами, це хтось з учасників протесту вистрілив у поліціянта та поранив його.

Але медики дають іншу інформацію. За їх даними, під час протесту було поранено 38 осіб. Свідки це підтвердили, адже чули вистріли та бачили, як потім виносили тіла поранених.

У центрі міста Хартум (столиця Судану) на противагу учасникам протестів вийшли військові. Силовики заблокували дороги до будівлі міністерства оборони та аеропорту. Натомість учасники протестів заблокували камінням, цеглинами, гілками та пластиковими трубами дороги у житлових районах.

Оскільки телефони та Інтернет майже не працюють, учасники протестних акцій використовують листівки, текстові повідомлення та малюють графіті, аби координувати дії.