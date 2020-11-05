Про це повідомляє ABC News.

У Портленді, штат Орегон, залучили Національну гвардію через насильство в центрі міста. За даними шерифа округу Малтнома, щонайменше вісім чоловік були арештовані.

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У Нью-Йорку спалахнули сутички між поліцією і протестуючими в Грінвіч-Віллідж. Поліцейські заблокували протестуючих, використовуючи тактику кеттлінга, після чого провели затримання. Поліція повідомила, що заарештувала понад 20 осіб.


“Ми цінуємо і цінуємо важливість свободи слова. Нашим головним пріоритетом була і завжди буде безпеку”, – йдеться в повідомленні департаменту. “Ми заарештували понад 20 осіб, які намагалися спровокувати людей на мирне протесті, розпалюючи багаття, кидаючи сміття і яйця на Манхеттені”.

Це деякі з речей, які правоохоронні органи вилучили сьогодні у протестувальників. Феєрверк, молотки, аерозольна фарба.

Фото: Multnomah Co Sheriff

Протестуючі по всій країні закликали чиновників ретельно підраховувати голоси, оскільки президент Дональд Трамп раніше безпідставно стверджував, що поточний підрахунок голосів був шахрайством, і подав позови в декількох штатах, щоб оскаржити підсумки голосування.