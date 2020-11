Про це повідомляє ABC News.

У Портленді, штат Орегон, залучили Національну гвардію через насильство в центрі міста. За даними шерифа округу Малтнома, щонайменше вісім чоловік були арештовані.

У Нью-Йорку спалахнули сутички між поліцією і протестуючими в Грінвіч-Віллідж. Поліцейські заблокували протестуючих, використовуючи тактику кеттлінга, після чого провели затримання. Поліція повідомила, що заарештувала понад 20 осіб.

