У середу ввечері протести, пов'язані з виборами, переросли в сутички у багатьох містах США.

Про це повідомляє ABC News.

У Портленді, штат Орегон, залучили Національну гвардію через насильство в центрі міста. За даними шерифа округу Малтнома, щонайменше вісім чоловік були арештовані.

У Нью-Йорку спалахнули сутички між поліцією і протестуючими в Грінвіч-Віллідж. Поліцейські заблокували протестуючих, використовуючи тактику кеттлінга, після чого провели затримання. Поліція повідомила, що заарештувала понад 20 осіб.

NYPD currently kettling protestors at 5th Ave & 8th St. pic.twitter.com/GR2tLOtdhZ — NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) November 5, 2020

Sources say more than a dozen protesters have been arrested after setting fires and clashing with police in Greenwich Village. https://t.co/lpxDczuR3Z pic.twitter.com/uZWLsKFyYf — Eyewitness News (@ABC7NY) November 5, 2020



“Ми цінуємо і цінуємо важливість свободи слова. Нашим головним пріоритетом була і завжди буде безпеку”, – йдеться в повідомленні департаменту. “Ми заарештували понад 20 осіб, які намагалися спровокувати людей на мирне протесті, розпалюючи багаття, кидаючи сміття і яйця на Манхеттені”.

Це деякі з речей, які правоохоронні органи вилучили сьогодні у протестувальників. Феєрверк, молотки, аерозольна фарба.

Фото: Multnomah Co Sheriff

Протестуючі по всій країні закликали чиновників ретельно підраховувати голоси, оскільки президент Дональд Трамп раніше безпідставно стверджував, що поточний підрахунок голосів був шахрайством, і подав позови в декількох штатах, щоб оскаржити підсумки голосування.