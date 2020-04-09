Про це повідомив сьогодні на брифінгу в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.
За його словами, жодна країна в світі не проводить тестування повністю всіх своїх громадян.
“Жодна країна світу не забезпечує масове скринінгове тестування всіх громадян. Тому така опція зараз не розглядається і навряд чи буде застосована. У першу чергу тому що це недоцільно і технічно це майже неможливо зробити”, – наголосив Кузін.
Він уточнив, що в Україні безкоштовно проводять ПЛР-тестування всіх, хто підпадає під клінічні критерії.
“Відповідно до чинних протоколів Україна тестує і забезпечує безкоштовним тестуванням методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції, – ред.) усіх осіб, які підпадають під епідеміологічні та клінічні критерії… Для тих осіб, хто не підпадає під такі критерії, обстеження методом ПЛР можливе тільки в разі, якщо вони є прямими контактними особами по відношенню до підтвердженого випадку”, – розповів Кузін.
(На відео – з 7:48)
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