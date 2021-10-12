За даними воєнної розвідки України, протестний рух поневолених Росією народів буде лише зростати.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Так нещодавно у Страсбурзі біля будівлі Ради Європи зібралися сотні чеченців, які з’їхалися з усієї Європи.

“Люди протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка вчиняє злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів. Підтримати своїх кавказьких братів приїхали також представники Азербайджану і Грузії”, – зазначили у розвідці. Протестувальники розгорнули 50-метровий державний прапор Чеченської Республіки Ічкерія та скандували “Геть російських окупантів”.

На думку експертів ГУР МО України, наслідком правління нинішньої кремлівської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість громадян Росії.

“У найближчому майбутньому протестні рухи у РФ зростатимуть не лише в столиці, а й – навіть більшою мірою – в окупованих Москвою національних регіонах”, – підсумували у ГУР.