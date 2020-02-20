Протестуючі в Нових Санжарах розбили вікна в автобусах, на яких привезли евакуйованих з Китаю українців.

Пряму трансляцію веде “Радіо Свобода“.

На відео можна побачити, що в кількох автобусах, на яких привезли евакуйованих українців, розбиті вікна.

Нагадаємо , що в Нових Санжарах тривають сутички протестувальників з поліцією .