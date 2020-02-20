Один з учасників протесту в Нових Санжарах заявив, що готовий взяти двох евакуйованих з Китаю за 1 млн гривень.

Про це він заявив журналістам в прямому ефірі телеканалу ICTV, повідомляють #Букви.

“Люди ж не знають що робити! Може воно і харашо буде! Може все пройде. Я наприклад, може сказати, що двох чоловік візьму за мільйон. Мільйон гривнів. За мільйон я візьму до себе. Мені не так багато осталося, мільйон гривень дітям останеться. Якщо мільйон дадуть — я їх візьму, ви ж понімаєте”, – сказав протестуючий.

Він також нагадав, що всі місцеві жителі, які вийшли на протест, голосували за Володимира Зеленського.

“Я хочу сказати президентові Зеленському. Ми за нього голосували. Всі. Оце тут стоять на майдані, я даю гарантію, що всі, що люди вийшли, тільки за нього голосували. Тільки за Зеленського. Йому стидно за оце. Хай йому буде стидно”, – зазначив місцевий житель Нових Санжар.

Варто відзначити, що на виборах президента України 84, 98% виборців округу №149, куди входять Нові Санжари, проголосували за Зеленського, а 13,30% – за Петра Порошенка.