Про це повідомляють газета The New York Times та телеканал CNN.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолію, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолію. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.

Через ці події засідання Конгресу зупинили. Незабаром почали з’являтися повідомлення про те, що віцепрезидент Майк Пенс був евакуйований з Капітолію. Згодом законодавці проінформували, що членів Палати представників так само евакуювали.

Відомо, що наразі лідери Сенату і Палати представників знаходяться в безпеці і перебувають в невідомому місці.

Під дверима зали Палати представників відбувалося збройне протистояння. Поліціянтам довелося охороняти двері зі зброєю в руках.

Повідомляється, що застосовували світло-шумові гранати та газ.

Фото та відео. що спливають у мережі, показують, що протестувальникам вдалося вдертися до зали Сенату:

Поліція Капітолію наразі працює над тим, аби убезпечити другий поверх Капітолію. За межами будівлі тривають протести, але поліція поки не робить серйозних кроків, аби розігнати натовп.

Реакція Трампа

Дональд Трамп, який раніше заохочував протестувальників, тепер звернувся до них з проханням поводитися мирно.

“Будь ласка, підтримайте поліцію Капітолію і правоохоронні органи. Вони дійсно на боці нашої країни. Залишайся спокійним!”, — написав він.

Після він звернувся до тих, хто знаходиться в Капітолії, з вимогою поважно ставитися до поліціянтів:

“Я прошу всіх в Капітолії США зберігати мир. Жодного насильства! Пам’ятайте, ми — Партія Закону та Порядку — поважайте Закон і наших великих чоловіків і жінок в синьому. Спасибі!”.

Реакція законодавців

Конгресмен Адам Кінзінгер, республіканець з Іллінойсу, назвав це “спробою державного перевороту”. Він засудив дії протестувальників та звернувся безпосередньо до Трампа.

“Ви не захищаєте країну”, — написав він.

“Це не правильно. Ми не такі. Сьогодні я убита горем за нашу країну”, — прокоментувала республіканка та членкиня Палати представників Ненсі Мейк, коментуючи свою евакуацію.

Примітно, що сенатор-республіканець Тед Круз, який раніше очолив групу сенаторів, що мали намір подати заперечення проти результатів виборів на підсумковому засіданні Конгресу, закликав протестувальників, негайно припинити штурм Капітолію.

“Ті, хто штурмують Капітолій, повинні зупинитися ЗАРАЗ. Конституція захищає мирні протести, але насильство – лівих чи правих – це ЗАВЖДИ неправильно. І ті, хто вдається до насильства, завдають шкоди тій справі, яку, за їхніми словами, підтримують”, – заявив він.