Про це повідомляють газета The New York Times та телеканал CNN.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолію, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолію. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.

PHOTOS: Trump supporters force lockdown of Capitol in Washington after entering building

Через ці події засідання Конгресу зупинили. Незабаром почали з’являтися повідомлення про те, що віцепрезидент Майк Пенс був евакуйований з Капітолію. Згодом законодавці проінформували, що членів Палати представників так само евакуювали.

Відомо, що наразі лідери Сенату і Палати представників знаходяться в безпеці і перебувають в невідомому місці.

Під дверима зали Палати представників відбувалося збройне протистояння. Поліціянтам довелося охороняти двері зі зброєю в руках.

House Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., asked for the National Guard to clear and secure the Capitol, according to a person familiar with the situation not authorized to speak on the record.

Повідомляється, що застосовували світло-шумові гранати та газ.

Фото та відео. що спливають у мережі, показують, що протестувальникам вдалося вдертися до зали Сенату:

BREAKING: Protesters are on the Senate floor now:

Поліція Капітолію наразі працює над тим, аби убезпечити другий поверх Капітолію. За межами будівлі тривають протести, але поліція поки не робить серйозних кроків, аби розігнати натовп.

Реакція Трампа

Дональд Трамп, який раніше заохочував протестувальників, тепер звернувся до них з проханням поводитися мирно.

“Будь ласка, підтримайте поліцію Капітолію і правоохоронні органи. Вони дійсно на боці нашої країни. Залишайся спокійним!”, — написав він.

"Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!"

Після він звернувся до тих, хто знаходиться в Капітолії, з вимогою поважно ставитися до поліціянтів:

“Я прошу всіх в Капітолії США зберігати мир. Жодного насильства! Пам’ятайте, ми — Партія Закону та Порядку — поважайте Закон і наших великих чоловіків і жінок в синьому. Спасибі!”.

"I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!"

Реакція законодавців

Конгресмен Адам Кінзінгер, республіканець з Іллінойсу, назвав це “спробою державного перевороту”. Він засудив дії протестувальників та звернувся безпосередньо до Трампа.

“Ви не захищаєте країну”, — написав він.

"You are not protecting the country. Where is the DC guard? You are done and your legacy will be a disaster."

“Це не правильно. Ми не такі. Сьогодні я убита горем за нашу країну”, — прокоментувала республіканка та членкиня Палати представників Ненсі Мейк, коментуючи свою евакуацію.

"Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we're seeing protesters assaulting Capitol Police. This is wrong. This is not who we are. I'm heartbroken for our nation today."

Примітно, що сенатор-республіканець Тед Круз, який раніше очолив групу сенаторів, що мали намір подати заперечення проти результатів виборів на підсумковому засіданні Конгресу, закликав протестувальників, негайно припинити штурм Капітолію.

“Ті, хто штурмують Капітолій, повинні зупинитися ЗАРАЗ. Конституція захищає мирні протести, але насильство – лівих чи правих – це ЗАВЖДИ неправильно. І ті, хто вдається до насильства, завдають шкоди тій справі, яку, за їхніми словами, підтримують”, – заявив він.

"Those storming the Capitol need to stop NOW. The Constitution protects peaceful protest, but violence—from Left or Right— is ALWAYS wrong. And those engaged in violence are hurting the cause they say they support."